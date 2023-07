Sei alla ricerca di un hub USB-C versatile e performante? Non perdere l’occasione di acquistare questo Hub USB-C 7 in 1 al 50% di sconto con il codice promozionale Amazon.

Questo hub è dotato di porte USB 3.0 ad alta velocità, con chip avanzati che consentono una velocità fino a 5120 Mbps. Potrai trasferire foto, video e file in modo rapido e efficiente, senza dover aspettare interminabili tempi di attesa. Inoltre, grazie al supporto USB OTG, potrai modificare i file direttamente dalle unità flash USB sul tuo telefono.

Hub USB-C 7 in 1 in offerta: scopri cosa può fare

Un altro vantaggio di questo hub è la sua capacità di supportare una potenza fino a 100 W, grazie alla porta di ricarica di tipo C. Questo significa che potrai ricaricare rapidamente il tuo MacBook Pro/Air o qualsiasi altro dispositivo USB-C che supporti la ricarica rapida PD 3.0/2.0.

La resistenza e la durabilità sono garantite grazie al guscio in alluminio premium space, che proteggerà i chip e i circuiti interni anche in caso di caduta accidentale. Inoltre, il guscio in alluminio è progettato per evitare il surriscaldamento, mantenendo te e i tuoi dispositivi al sicuro.

E non finisce qui: il cavo per impieghi gravosi è progettato per resistere all’usura quotidiana senza perdere un colpo, rimanendo sempre in posizione, indipendentemente dalla forza con cui lo pieghi o torci.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e acquista subito l’Hub USB-C 7 in 1 al 50% di sconto con il codice promozionale Amazon. Avrai a disposizione un hub USB-C versatile, performante e resistente, che ti permetterà di trasferire dati in modo veloce e affidabile.

