Hub USB 8 in 1 a 3€ su Amazon: praticamente quasi GRATIS

Un hub USB 8 in 1 per passare subito da una sola a ben 6 porte per le tue periferiche. Non solo, a disposizione anche due lettori di memorie esterne. Tutto in pochissimo spazio, grazie al design super compatto e sottile di questo dispositivo.

Grazie a un’assurda occasione nascosta su Amazon, puoi portarlo a casa a 3€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Per approfittarne devi essere veloce a completare l’ordine: le scorte dureranno certamente pochissimo.

Hub USB 8 in 1 quasi gratis su Amazon

Un dispositivo pensato per aumentare la possibilità di utilizzare più periferiche in contemporanea, anche se il tuo computer – nativamente – non ha molte porte a disposizione.

In un attimo, e senza necessita di configurazione alcuna, lo colleghi e inizi a sfruttare tutti i suoi ingressi. Il dispositivo è perfettamente compatibile con sistema operativo Windows, ma anche MacOS, senza alcun problema.

Il lettore di memorie, SD e microSD, è particolarmente comodo per scaricare rapidamente i file senza dover cercare adattatori di alcun tipo.

Insomma, questo hub USB 8 in 1 è super pratico e poi è leggero, compatto e di forma allungata. L’ideale per il tuo computer portatile. Tienilo sempre nella borsa del PC e prendilo quando serve: zero ingombro. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, è adesso: completa l’ordine al volo e portalo a casa a 3€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è super limitata.