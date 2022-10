Hub USB con 7 porte e singoli interruttori a MENO di 11 euro

Il tuo laptop ha poche porte USB? Devi sempre staccare una pendrive per attaccarne un’altra? Oggi puoi risolvere questo fastidioso problema con pochissimi euro. Metti subito nel tuo carrello questo hub USB con 7 porte a soli 10,44 euro, invece che 14,99 euro, applicando il coupon.

Un’offerta davvero fuori dal normale che ti permetterà, non solo di risparmiare, ma anche di avere tutte le porte che ti servono per i tuoi device. Occuperai una sola porta USB del tuo PC o notebook e ne avrai come per magia 7 a disposizione. Inoltre ognuna di queste ha un interruttore che potrai attivare o disattivare senza staccare fisicamente il dispositivo connesso.

Non perdere questa opportunità più unica che rara. Dirigiti subito su Amazon e acquista questo hub USB con 7 porte a soli 10,44 euro. Ordinalo oggi e lo riceverai a casa tua domani senza alcun costo aggiuntivo, per i clienti Amazon Prime.

Hub USB con 7 porte: utile, pratico e occupa poco spazio

Quando hai tutte le porte USB occupate questo hub sarà come bere un bicchiere d’acqua fresca d’estate. Potrai espandere le porte del tuo PC o notebook in modo semplicissimo. Occuperai poco spazio e avrai un risultato immediato. Possiede uno standard 2.0 che trasferisce a una velocità massima di 5 Gbps ed è compatibile anche con gli standard più vecchi.

Se vuoi disattivare una delle porte dovrai semplicemente spegnere l’interruttore posto lì vicino. Il LED si spegnerà indicandoti che quell’entrata non è più attiva. È compatibile con Windows, Mac e Linux. Essendo molto leggero potrai tranquillamente portarlo con te ovunque tu vada.

Questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. Una piccola spesa che ti garantirà un risultato eccezionale. Per averlo però devi fare presto perché le richieste sono alte. Per cui adesso vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo hub USB con 7 porte a soli 10,44 euro, invece che 14,99 euro, applicando il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.