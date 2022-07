Hub USB con 11 porte in offerta: colleghi praticamente TUTTO

Hai bisogno di un hub USB che non bada certo ad accontentarsi? Approfitta dell’offerta lampo su questa soluzione che ti offre ben 11 porte in 1 solo apparecchio: in offerta a 43,99€ contro i 64,99€, applicando il coupon sconto che trovi proprio sotto al prezzo di acquisto lo pagherai praticamente la metà, solo 33,99€! Trattandosi di un’offerta lampo, tuttavia, terminerà nelle prossime ore e quindi ti consigliamo di affrettarti.

Hub USB 11-in-1: tutto quello che ti serve in un solo accessorio

Proviamo a fare un po’ d’ordine e vediamo insieme cosa include questo hub USB:

2 porte HDMI 4K

1 porta VGA

1 porta RJ45 Gigabit Ethernet

3 porte USB 3.0

1 porta USB 2.0

1 porta Tipo-C Femmina ricaricabile

1 slot per schede SD

1 slot per schede TF

L’accessorio è compatibile con MacBook, MacBook Pro e altri dispositivi con connessione di tipo-C e ovviamente con i sistemi operativi più tradizionali, come Windows, Mac Os, Linux e Android. Realizzato con materiali di alta qualità permette di schermare e prevenire le interferenze di segnale per garantirti collegamenti e trasmissioni dalla massima stabilità.

Lo colleghi al tuo PC ed è subito operativo, senza la necessità di installazioni o altre procedure. Dal design elegante e discreto si adatterà alla perfezione all’estetica del tuo laptop.

Ultime ore quindi per approfittare dell’offerta lampo: il super hub USB con ben 11 ingressi a disposizione lo paghi soltanto 33,99€ con il doppio sconto. Ricordati di applicare il coupon di 10€ che trovi esattamente sotto al prezzo di costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.