Hub Multipresa 4 USB TP-Link a soli 9€ al Black Friday Amazon

Il tuo computer è a corto di porte USB? Grazie al praticissimo Hub Multipresa TP-Link UH400 ne ottieni 4, tutte con indicatore LED. Approfitta del Black Friday di Amazon per acquistarlo a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca dato che questo dispositivo è eccezionale. Io lo utilizzo quotidianamente con il mio notebook da gaming ed è semplicemente perfetto. La consegna gratuita te la regala il tuo abbonamento a Prime.

Hub Multipresa TP-Link UH400: la soluzione per ottenere 4 USB

Grazie alle dimensioni ridotte e all’avvolgi cavo, Hub Multipresa TP-Link UH400 è perfetto da portare sempre con te. Leggerissimo, lo colleghi al tuo computer e in un attimo è pronto all’uso. Non servono software o driver per farlo funzionare perché è dotato di tecnologia Plug & Play. Le 4 porte USB offrono una connettività USB 3.0 per una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Acquistalo subito a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.