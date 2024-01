Hub 8 in 1 USB con 8 porte a soli 12€ su TEMU

Ottimizza la produttività del tuo dispositivo con uno degli strumenti che tutti dovrebbero avere. Acquista questo Hub 8 in 1 a soli 12,14 euro, invece di 37,49 euro. Si tratta di un’ottima offerta che è in grado di rendere molto più pratica la tua interazione con computer, laptop, tablet e smartphone. Grazie al connettore USB-C e all’adattatore USB-A è universale e permette di collegare tanti dispositivi a uno solo. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Hub 8 in 1 con 8 porte: super funzionale, mega economico

Scegli questo Hub 8 in 1 su TEMU. Il prezzo è super interessante ed estremamente economico. Ma la vera particolarità è la possibilità di poter collegare fino a 8 dispositivi differenti incrementando la compatibilità e la versatilità del tuo device. Infatti, è dotato di 4 porte USB-A, 1 porta USB-C, 1 Jack Audio 3.5, 1 Slot SD e 1 Slot MicroSD. Realizzato in metallo, è super resistente e adatto per qualsiasi utilizzo anche in viaggio.

Acquistalo subito a soli 12,14 euro, invece di 37,49 euro. Con TEMU hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre due lo stesso giorno dei rispettivi mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.