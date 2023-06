Hub 5-in-1 ad un PREZZO BOMBA su Amazon: lo paghi meno di 16€

Cerchi un hub 5 in 1 per trasformare il tuo laptop in una macchina versatile ad un prezzo accessibile? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta decisamente interessante. Oggi Amazon proprone un hub multifunzione 5 in 1 della ORICO con uno sconto del 50%: lo pagherai solamente 15,79€! Per ottenere questo prezzo vantaggioso, non dovrai fare altro che selezionare l’apposita casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

L’hub multifunzionale 5 in 1 di ORICO è un dispositivo versatile che ti permette di espandere le capacità del tuo laptop o tablet. Questo hub USB-C compatto offre una varietà di porte utili, tra cui una porta HDMI 4K, una porta di ricarica Power Delivery da 60W e tre porte USB-A con diverse velocità di trasferimento dati. La porta HDMI 4K consente di collegare il tuo laptop o tablet a un televisore HD, a un monitor o a un proiettore e trasmettere audio e video di alta qualità. Supporta risoluzioni fino a 4K/30Hz, garantendo immagini nitide e vivide per il lavoro o l’intrattenimento.

Inoltre, è compatibile anche con risoluzioni inferiori come 1080P/120Hz e 2K/120Hz. La porta di ricarica Power Delivery da 60W assicura che il tuo laptop sia sempre pronto all’uso, fornendo una ricarica veloce ed efficiente. Puoi anche utilizzarla per alimentare dispositivi aggiuntivi come dischi rigidi esterni, unità DVD e altri accessori collegati alle porte USB. Le tre porte USB-A includono una porta USB 3.0 a 5Gbps e due porte USB 2.0 a 480Mbps. Queste porte offrono velocità di trasferimento dati rapide, consentendo di collegare facilmente mouse, tastiere e altri dispositivi USB senza ritardi. Questo hub USB-C è progettato con un design compatto che lo rende facile da trasportare in tasca, nella borsa o in uno zaino. Dispone anche di fori per la dissipazione del calore per mantenere il dispositivo fresco durante l’uso prolungato. Non farti scappare questa offerta!