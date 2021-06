Gli occhiali Smart Myma di Huawei x Gentle Monster II sono in promozione su Amazon a soli 189,00€. Il ribasso del 43% produce uno sconto effettivo di 140,00€, il che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei x Gentle Monster II: cosa sono capaci di offrire questi occhiali

Gli occhiali smart non sono un prodotto ancora diffuso, ciononostante gli Smart Myma di Huawei x Gentle Monster II non smettono mai di stupire. Disponibili in colorazione nera, hanno una forma classica che si adatta facilmente a qualsiasi forma di viso, sia maschile che femminile.

Creati in collaborazione con questa casa di moda, gli Smart Myma sono capaci di offrire agli utenti un'esperienza innovativa e intelligente. Infatti non solo proteggono dal sole, ma funzionano come dei veri e propri occhiali da film d'azione.

Non sarà più necessario acquistare un paio di cuffie Bluetooth o litigare con la mascherina e le mille cose che si indossano. Gli altoparlanti integrati sono più che sufficienti a consentire una riproduzione sia di contenuti musicali che di chiamate eccellenti. Il diaframma da 128 millimetri amplifica l'esperienza sonora senza però mai essere fastidiosa e soprattutto senza dare fastidio a chi si ha intorno.

I comandi touch sono poi tutti da scoprire: basta toccare la stanghetta per poter regolare il volume o cambiare traccia musicale. Ancora, con un semplice doppio tocco si può sia mettere in pausa o in play la riproduzione che accettare e rifiutare una chiamata.

In più il Bluetooth 5.2 è garante di una connessione eccellente in qualunque ambito.

In conclusione, per la loro ricarica, basta inserire gli occhiali nella custodia protettiva che funziona altresì da custodia di ricarica.

Puoi acquistare gli Smart Myma di Huawei x Gentle Monster II su Amazon a soli 189,00€. Le spedizioni sono abbastanza veloci su tutto il territorio italiano e sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard. Infine, gli occhiali possono essere acquistati anche a rate con Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable