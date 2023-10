Huawei Watch GT4 + Freebuds SE 2 in offerta ad un PREZZO WOW su Amazon

Hai mai desiderato un partner intelligente che ti aiuti a tenere traccia della tua salute, a monitorare i tuoi progressi nel fitness e a semplificare la tua vita digitale? Con l’HUAWEI WATCH GT 4 e gli auricolari Freebuds SE 2, ora puoi farlo in grande stile. Questo bundle è disponibile a un prezzo straordinario di 269,00€ su Amazon: ma bisogna fare in fretta, perché sta andando rapidamente in esaurimento!

Uno dei punti di forza dell’HUAWEI WATCH GT 4 è la sua durata della batteria straordinaria. Puoi godere di un’autonomia fino a 2 settimane, il che significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni giorno. In condizioni di utilizzo tipico, può durare fino a 8 giorni, ma in condizioni specifiche, la batteria può persino estendersi fino a 14 giorni. Questo ti consente di utilizzare il tuo smartwatch senza pensare costantemente al caricabatterie.

Grazie ai 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, l’HUAWEI WATCH GT 4 garantisce un tracciamento accurato del percorso in qualsiasi ambiente. Le antenne satellitari intelligenti aumentano la precisione dei segnali GNSS del 30%, che è particolarmente utile quando corri in viali, parchi o unità residenziali. Con un algoritmo di posizionamento intelligente, l’orologio diventa sempre più preciso ogni volta che esci per una corsa.

Il bundle include la funzionalità Stay Fit, che è supportata dalla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+. Questo sistema avanzato ti aiuta a tenere traccia delle calorie che hai bruciato in tempo reale, fornendo metriche dettagliate come l’apporto calorico, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico. Questo è un prezioso alleato per chi desidera monitorare l’attività fisica e il consumo calorico.

L’HUAWEI WATCH GT 4 offre una serie di funzionalità di monitoraggio della salute, tra cui l’analisi dei battiti irregolari con avvisi, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca tramite l’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+, il monitoraggio SpO2 per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, l’analisi del sonno con TruSleep 3.0 e la consapevolezza della respirazione durante il sonno. Questo smartwatch è un compagno affidabile per la tua salute e il benessere.

Oltre alle funzionalità di salute, l’HUAWEI WATCH GT 4 semplifica la tua vita digitale. Puoi effettuare chiamate Bluetooth, ricevere promemoria del calendario, rispondere rapidamente a SMS e notifiche di app e personalizzare il tuo smartwatch con una vasta gamma di watchface. È il tuo assistente personale al polso.

L’HUAWEI WATCH GT 4 è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, il che lo rende adatto a una vasta gamma di utenti. Non importa quale sia il tuo smartphone, questo smartwatch funzionerà senza problemi, garantendoti un’esperienza utente senza interruzioni.

Il bundle HUAWEI WATCH GT 4 e Freebuds SE 2 rappresenta un’opportunità eccezionale per migliorare la tua salute e semplificare la tua vita digitale. Ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittare di questa offerta di Amazon oggi stesso.

