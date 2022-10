HUAWEI Watch GT Runner: smartwatch bellissimo a prezzo WOW (-50%)

Grandissima occasione per avere uno smartwatch di alto livello spendendo molto meno. Infatti grazia a questa offerta di Amazon risparmi ben 150 euro. Non fartelo dire due volte, metti subito nel carrello il tuo HUAWEI Watch GT Runner a soli 149,90 euro, anziché 299,90 euro.

Si tratta di uno smartwatch che potrai tenere sempre al polso e dimenticarti completamente di averlo, grazia alla sua comodità. È adatto per fare sport, sopratutto per correre, dato che possiede anche un programma di allenamento personalizzabile su misura per te.

Oggi puoi fare un colpaccio e portarti a casa un dispositivo super. Non metterci troppo a pensare perché andrà letteralmente a ruba. Fiondati su Amazon e acquista HUAWEI Watch GT Runner a soli 149,90 euro.

HUAWEI Watch GT Runner: resistente e dura tantissimo

Lascia che sia il tuo HUAWEI Watch GT Runner a consigliarti quanto dev’essere intenso il tuo allenamento, e per quanto tempo devi recuperare. Personalizza il tuo programma di allenamento in base al genere, all’età e al peso, e grazie all’intelligenza artificiale, il tuo smartwatch analizzerà in modo scientifico i dati relativi alla tua attività settimanale e li adatterà per la settimana seguente.

Tieni sotto controllo il battito del cuore in tempo reale mentre corri, per avere una lettura affidabile e precisa come se fosse un elettrocardiogramma professionale. Tieni al polso il tuo smartwatch senza paura di rovinarlo. Infatti ha una cassa in fibra polimerica, rivestita in ceramica e una corona in lega di titanio che garantisce la massima resistenza. Nonostante questi materiali, è comodo e leggero, pesa circa 38 grammi. Infine ha una batteria che dura fino a 2 settimane con una sola ricarica.

Lanciati velocemente su questa offerta pazzesca di Amazon. Anzi, per restare in tema, corri e metti nel carrello il tuo HUAWEI Watch GT Runner a soli 149,90 euro, anziché 299,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.