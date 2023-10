Huawei Watch GT 4 + Freebunds SE 2 ad un SUPER PREZZO su Amazon

Se stai cercando un modo per migliorare il tuo stile di vita e monitorare la tua salute in modo avanzato, il HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch è una scelta eccellente. Ora puoi ottenere questo incredibile smartwatch insieme agli HUAWEI Freebuds SE 2 in un conveniente bundle su Amazon, al prezzo di 269,00€ invece di 318,00€.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo smartwatch è la sua incredibile durata della batteria. Con un utilizzo tipico, l’autonomia può arrivare fino a 8 giorni, ma in condizioni specifiche, puoi estenderla fino a 2 settimane. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricare il tuo smartwatch ogni giorno.

Grazie ai 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, questo smartwatch è in grado di tracciare con precisione il tuo percorso ovunque tu vada. Le antenne satellitari intelligenti aumentano la precisione del tracciamento del 30%, garantendo risultati affidabili durante le tue corse in viali, parchi o unità residenziali. Con un algoritmo di posizionamento intelligente, il tuo orologio diventa sempre più preciso ad ogni utilizzo.

Il nuovo aggiornamento “Stay Fit” include un quadrante dedicato che integra la suite di funzioni HUAWEI Health. Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+, potrai monitorare in tempo reale le calorie bruciate in tempo reale. Puoi tenere traccia dell’apporto calorico, delle calorie attive, delle calorie a riposo e del deficit calorico in modo efficiente.

Questo smartwatch offre un monitoraggio avanzato della salute a 360 gradi. Include il monitoraggio dei battiti irregolari con avvisi, il monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+ aggiornato, il monitoraggio SpO2, il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, l’analisi del sonno con TruSleep 3.0 e la consapevolezza della respirazione nel sonno. Tutto questo ti permette di avere una visione completa della tua salute e del tuo benessere.

Oltre alla salute, questo smartwatch semplifica la tua vita quotidiana. Puoi effettuare chiamate Bluetooth, ricevere promemoria del calendario, rispondere rapidamente agli SMS e alle app direttamente dal tuo polso. Inoltre, puoi personalizzare il quadrante del tuo smartwatch con un’ampia selezione di opzioni.

Questo bundle speciale offre il miglior dell’ecosistema Huawei, sia per il monitoraggio della tua salute che per l’intrattenimento audio. Approfitta di questa offerta su Amazon per migliorare il tuo stile di vita!

