Huawei Watch GT 4 + FreeBuds 2 SE in offerta su Amazon ad un PREZZO LEGGENDARIO

Il Huawei Watch GT 4 è disponibile su Amazon in offerta a soli 297,49€ anziché 249,00€: offre un’esperienza avanzata che unisce stile, funzionalità e tecnologia. Grazie a questa offerta imperdibile, potrai godere di tutte le sue incredibili caratteristiche a un prezzo conveniente. E non solo: in omaggio riceverai anche gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds SE 2!

La durata straordinaria della batteria è uno dei punti di forza di questo smartwatch, con un’autonomia fino a 7 giorni in condizioni specifiche e fino a 4 giorni con un utilizzo tipico. Questo significa che potrai indossarlo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

La nuova funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in Huawei Health, utilizza la tecnologia Huawei TruSeen 5.5+ per un’analisi intelligente delle calorie. Questo ti permette di tracciare facilmente le calorie bruciate in tempo reale, con dettagli avanzati come apporto calorico in tempo reale, calorie attive, calorie a riposo e deficit calorico.

La salute femminile è al centro dell’attenzione con la previsione del ciclo mestruale, ovulazione e finestre di fertilità, basate su dati fisiologici precisi e un algoritmo di deep learning integrato.

Il monitoraggio avanzato della salute 24h include l’analisi di battiti irregolari con avvisi, monitoraggio della frequenza cardiaca tramite l’algoritmo Huawei TruSeen 5.5+, monitoraggio SpO2, monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, analisi del sonno con TruSleep 3.0 e consapevolezza della respirazione durante il sonno.

Il Huawei Watch GT 4 semplifica la tua vita con funzionalità come chiamate Bluetooth, promemoria del calendario, risposte rapide agli SMS e alle app, oltre a una vasta gamma di watchface personalizzabili per adattarsi al tuo stile. Sarà come avere il tuo smartphone sempre a portata di polso.

Con ampia compatibilità sia con dispositivi iOS che Android, il Huawei Watch GT 4 offre una maggiore semplicità di utilizzo, garantendo una connessione senza problemi al tuo smartphone. Non perdere l’opportunità di acquistare questo eccezionale smartwatch Huawei Watch GT 4 a soli 297,49€ ricevendo in omaggio anche i FreeBuds SE 2!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.