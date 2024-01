Huawei Watch GT 3 Pro, prezzo in picchiata: su Amazon c'è lo sconto del 32%

Approfitta dell’offerta speciale e ottieni l’Huawei Watch GT 3 Pro a soli 249,90€ anziché 369,00€, risparmiando il 32%. Questo smartwatch è progettato per offrire prestazioni impeccabili e un’eleganza senza pari. Il corpo in nanocristalli di ceramica e il quadrante in vetro zaffiro sottoposti a un processo di alta temperatura e lucidatura a polvere di diamante garantiscono una struttura bianca e impeccabile, traspirante al polso.

Con lunetta rifinita in acciaio inossidabile e corona sferica girevole in ceramica, ispirate al continuo susseguirsi del giorno e della notte, questo smartwatch offre un design elegante e raffinato. La lunetta è caratterizzata da 24 curvature che donano un tocco di eleganza stereoscopica, mentre il vetro zaffiro ad alta trasmissione rende più precise le misurazioni del sensore ad alta precisione.

L’Huawei Watch GT 3 Pro è perfetto per gli amanti dell’outdoor, con oltre 100 modalità di allenamento e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, certificata con la classificazione IP68. Puoi immergerti fino a 30 metri di profondità, rendendolo il compagno ideale per le tue avventure subacquee.

Grazie alla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ e al monitoraggio automatico della SpO2, puoi monitorare la tua salute in modo intelligente e affidabile. Riceverai avvisi in tempo reale quando i tuoi valori superano i limiti massimi, garantendo la tua sicurezza e tranquillità. Non perdere l’opportunità di avere questo smartwatch di alta qualità a un prezzo scontato!

