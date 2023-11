Huawei Watch GT 3 Pro in offerta: resiste fino a 30 metri e ha un'autonomia esagerata

Il Huawei Watch GT 3 Pro è uno smartwatch progettato per offrire un’esperienza di utilizzo avanzata con un tocco di eleganza. Il suo corpo in nanocristalli di ceramica e il quadrante in vetro zaffiro testimoniano l’impegno di Huawei nella ricerca della perfezione. Sottoposto a temperature elevate e rifinito con lucidatura a polvere di diamante, il dispositivo si presenta impeccabile e traspirante al polso. Oggi è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon.

La lunetta in acciaio inossidabile e la corona sferica girevole in ceramica aggiungono ulteriori dettagli sofisticati. I 24 curvature del design della corona sono ispirate al susseguirsi del giorno e della notte. La corona rifinita in acciaio inossidabile integra un pulsante colorato in metallo, arricchendo l’estetica con un tocco di eleganza stereoscopica.

Per gli amanti delle attività all’aperto, il Huawei Watch GT 3 Pro offre un’eccellente esperienza di allenamento. Con oltre 100 modalità di allenamento e la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, può resistere a immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità.

Il dispositivo integra una tecnologia di monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca, il TruSeen 5.0+, che utilizza otto sensori fotoelettrici per una rilevazione precisa. Inoltre, la funzione di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fornisce avvisi in tempo reale quando i valori superano i limiti.

Il Huawei Watch GT 3 Pro monitora anche automaticamente la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), contribuendo a mantenere la tua salute sotto controllo. Con una durata della batteria fino a 14 giorni, questo smartwatch è un compagno affidabile per il tuo stile di vita attivo. Non perdere l’occasione di acquistarlo a soli 264€ con un importante sconto rispetto al prezzo di lancio!

