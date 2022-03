Huawei Watch GT 3: lo smartwatch PRO per i veri sportivi (-20%)

Uno smarwatch come Huawei Watch GT 3 al tuo polso non può che essere l'accessorio vincente. Questo gioiellino lo definisco tale perché non ha bisogno di altre parole per stupire: completo di tutto è quel devices che paghi in rapporto alla sua qualità senza mezzi termini.

Ora che è in promozione su Amazon con un ribasso del 20% è la tua occasione d'oro per metterlo al polso. Se ti colleghi in un click lo puoi acquistare con appena 199,90€ e neanche un centesimo in più.

Conta che non devi preoccuparti neanche delle spedizioni visto che in uno o due giorni arriva a casa tua grazie ai servizi Prime garantiti. Ti basta essere abbonato!

Huawei Watch TG 3: lo smartwatch che non ti pone limiti

Bello da far paura, al tuo polso splende di luce propria. Realizzato con questi materiali di prima qualità non ci sono dubbi su quanto sia premium sia in termini di design che di utilizzabilità. Non per niente una volta che lo indossi ti accorgi di cosa è capace di offrirti: ha praticamente una funzione dedicata ad ogni tua esigenza.

Il punto più bello è che non è tutto fumo e niente arrosto. Infatti è stato creato appositamente per gli sportivi visto che integra numerose modalità di allenamento, alcune di queste veramente speciali. Se poi pensi che i sensori integrati si occupano anche del tuo benessere, ti basta alzare il polso per sapere come sta il cuore, il livello di ossigeno nel sangue e come dormi.

Non ci dimentichiamo che hai a disposizione anche tutte quelle impostazioni smart dedicate alla vita quotidiana come notifiche e così via. E la batteria? Con una sola carica dura fino a 14 giorni!

Acquista al volo il tuo Huawei Watch GT 3 su Amazon senza aspettare un secondo in più, te lo porti a casa con appena 199,90€ in un solo click.