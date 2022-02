Huawei Watch GT 2 Pro costa così poco? 130€ di sconto istantaneo

Pensare di acquistare uno smartwatch Huawei è già conveniente di suo, ma con uno sconto così eccezionale, come puoi pensare di dire di no? Se da tempo stavi desiderando uno smartwatch al tuo polso, con questo fai proprio centro. Ti sto parlando di un GT 2 Pro che di eccezionale ha veramente tanto, ma non ti preoccupare, questo lo scopri da solo. Grazie al ribasso su Amazon, te lo porti a casa con soli 169,92€ all'istante. Spedizioni ovviamente gratuite e rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Huawei Watch GT 2 PRO: lo smartwatch dei tuoi sogni

Al polso questo smartwatch è un vero lusso a cui non puoi rinunciare. Eccezionalmente bello, è uno di quei prodotti che catturano subito la vista di chiunque guardi. Ma non solo, l'abito non fa il monaco e lo sai benissimo, per questo non si risparmia in niente in termini di tecnologie. Conta che con uno sguardo, hai tutto a portata di occhi.

Il display luminoso e dalla forma tonda è un gioiellino. Con un dito vai avanti e indietro nel sistema sbizzarrendoti con tutte le funzionalità che ti mette a portata di mano. Sai cosa? È dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo salute e attività sportiva. Saturazione, frequenza cardiaca, GPS integrato e non solo.

Totalmente impermeabile non ha limiti di utilizzo anche per quanto riguarda la quotidianità attraverso notifiche smart e tanto altro che devi ancora scoprire. Ti accenno solamente che puoi effettuare chiamate in Bluetooth.

Acquista al volo il tuo Huawei Watch GT 2 Pro senza rinunciare più a nulla, le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia. Apri la pagina ufficiale di Amazon e cogli al volo lo sconto che supera i cento euro, appena 169,92€ per farlo tuo al volo.