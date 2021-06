Huawei Watch GT 2 è in offerta su Amazon a 119 euro. Il ribasso del 48% corrisponde a uno sconto effettivo di 110 euro che rende l'acquisto un vero e proprio affare da non farsi scappare anche se gli Amazon Prime Day sono terminati.

Huawei Watch GT 2: caratteristiche principali

L'Huawei Watch GT 2 presenta una cassa dalla forma rotonda con un'ampiezza di 46 mm e vanta come copertura un quadrante in vetro 3D. Al suo interno splende un display AMOLED da 1,39 pollici. Grazie a queste sue dimensioni, la lettura delle informazioni è sempre istantanea e possibile anche laddove vi sia una luminosità elevata.

Le tecnologie integrate nel prodotto sono diverse, anzitutto è presente un chip Kirin A1 che favorisce la durata della batteria e consente al Watch di funzionare in modo rapido e dinamico. Per quanto riguarda la salute, sappiamo che è possibile ottenere un monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, il monitoraggio della qualità del sonno, il monitoraggio dei livelli dello stress e molte altre funzioni tutte da scoprire.

Il lato fitness, poi, comprende ben 15 modalità di allenamento dotate di personal trainer. In questo modo si possono ricevere sempre informazioni legate all'esercizio fisico così da migliorare le proprie performance. Infine, è doveroso ricordare che sono presenti due sistemi di geolocalizzazione ossia il GPS e il sistema Glonass.

Huawei Watch GT 2 può essere acquistato su Amazon a soli 119 euro. Ordinando oggi avete l'opportunità di riceverlo in sole 48 ore se possedete una sottoscrizione a Prime.

