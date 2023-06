Huawei Watch GT 2 (46 mm): il più bello, ad un prezzo FUORI DI TESTA su Amazon (-19%)

Se possiedi uno smartphone Android o uno Huawei e magari sei alla ricerca di uno smartwatch elegante, potente e ricco di funzionalità da abbinare, il fantastico Huawei Watch GT 2 potrebbe essere la scelta ideale per te. Il modello con cassa da 46 mm lo abbiamo trovato su Amazon a un prezzo speciale; parliamo di soli 185,69€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al costo di listino di 229,00€ è altissimo. Vi invitiamo ad approfittarne adesso prima che termini l’offerta o prima che finiscano le scorte disponibili.

Huawei Watch GT 2: batteria infinita e prestazioni al top

Il Huawei Watch GT 2 dispone di un design elegante con una cassa da 46 mm che si adatta perfettamente a qualsiasi stile e situazione. Il suo display AMOLED a colori da 1,39 pollici ti consente di avere una visualizzazione chiara e vivace delle informazioni. Potrai leggere facilmente le notifiche, monitorare le attività e controllare le tue applicazioni preferite.

Grazie ai suoi sensori e all’intelligenza artificiale integrata, può monitorare le attività fisiche. Puoi tenere traccia delle tue sessioni di allenamento, monitorare la frequenza cardiaca, calcolare le calorie bruciate e misurare la qualità del sonno.

Uno dei punti di forza del Watch GT 2 è la sua lunga autonomia. Grazie alla combinazione di un efficiente SoC interno e di una cella energetica di alta capacità, questo wearable può durare fino a 14 giorni con un uso normale.

Come detto, potrai ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente al tuo polso, controllare la musica dalle principali piattaforme di streaming, utilizzare la modalità di pagamento NFC e molto altro ancora.

Amazon offre una servizio di acquisto affidabile, veloce e impeccabile, con un ottimo supporto post-vendita. Intanto, il gadget costa solo 185,69€, spese di spedizione comprese, c’è la possibilità. di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e, come se non bastasse, avrai accesso a due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.