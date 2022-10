Huawei Watch Fit, smartwatch WOW con SpO2 a prezzo MINI (-38%)

Chi l’ha detto che bisogna spendere un patrimonio per acquistare un buon smartwatch quando questa offerta di Amazon ti dà modo di allacciare al polso l’ottimo Huawei Watch Fit a prezzo ridicolo? Infatti, solo per oggi, il wearable del colosso cinese crolla del 38% raggiungendo il minimo storico: appena 49€ con tanto di consegna rapida gratuita e in 1 giorno.

Nonostante il prezzo super conveniente, il device ha tutte le carte in regola per assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo sotto ogni punto di vista.

Offerta d’oro su Amazon per l’ottimo Huawei Watch Fit: 38% di sconto

Realizzato con una cassa in allumio impermeabile e resistente anche alla polvere, frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 1.64 pollici con una perfetta illuminazione e quindi ideale da utilizzare anche all’aperto sotto la luce diretta del sole. A tutto ciò si aggiunge poi un set di sensori e funzionalità di primo livello per il tracking della salute: Huawei Watch Fit registra costantemente il battito cardiaco e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre, per gli amanti dello sport, il wearable ti mette a disposizione più di 95 modalità di allenamento per tracciare con precisione i tuoi esercizi e offrirti anche importanti consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Da come avrai capito lo smartwatch di Huawei ha tutto ciò di cui hai bisogno per i tuoi bisogni, perciò non esitare e mettilo subito nel carrello fintanto che è ancora in sconto. Inoltre, non dimenticarti che solo oggi hai la possibilità di riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna rapida gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.