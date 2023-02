Huawei Watch Fit è lo smartwatch da comprare, ora al 50% su Amazon

Se vuoi uno smartwatch che abbia tante funzioni per lo sport e non vuoi spendere un occhio della testa, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è un vero affare da prendere al volo. Con questo smartwatch al polso puoi monitorare il tuo stato di salute e nello stesso tempo mantenerti anche in forma. Ha un bellissimo display ed molto comodo.

Huawei Watch Fit: grande autonomia e 97 modalità sportive

Huawei Watch Fit ha un bellissimo display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, colorato e perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole. Ha un morbido cinturino in silicone che risulta leggero e non fa sudare. Possiede ben 97 modalità di allenamento e, 12 di queste, sono sport professionali. Mentre li svolgi il tuo smartwatch tiene traccia dei tuoi dati come le calorie che bruci e i chilometri che fai.

Monitora costantemente la frequenza cardiaca, registrando in modo accurato il battito del cuore e avvisandoti immediatamente se è irregolare. Ha il GPS integrato, per cui puoi anche lasciare a casa il tuo smartphone quando ti alleni. Ha una batteria in grado di accompagnarti per 10 giorni con una sola ricarica e in soli 5 minuti avrai una giornata intera di autonomia.

Fai presto perché un’offerta così allettante non può durare a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.