Huawei Watch Fit, smartwatch bello e completo a prezzo SHOCK (-25%)

Sei finalmente pronto a mettere nel cassetto il tuo orologio classico e sei alla ricerca di una buona occasione per acquistare uno smartwatch di qualità? Questa offerta di Amazon ti offre la possibilità di allacciare al polso l’ottimo e versatile Huawei Watch Fit con uno sconto del 25%.

Ad appena 59€ hai l’opportunità di ricevere a casa uno dei migliori fitness tracker del momento con le caratteristiche per soddisfare tutte le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Huawei Watch Fit crolla del 25% su Amazon: non perdere questa occasione d’oro

Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED da 1.64 pollici ad alta risoluzione con una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole, una caratteristica molto importante quando si leggono le notifiche all’aperto, mentre il sensore HR sul retro traccia con precisione la frequenza cardiaca 24/7 e registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il wearable di Huawei è anche apprezzatissimo per la sua lunga autonomia di 10 giorni con una singola ricarica e il pieno supporto a un gran numero di attività fisiche: lo allacci al polso ed ecco che inizia subito a registrare i dati dei tuoi allenamenti. Huawei Watch Fit, infatti, supporta 97 modalità di allenamento a cui si aggiungono anche 85 modalità personalizzate per aiutarti a dare il massimo e raggiungere i tuoi obiettivi di forma fisica.

Al prezzo di un comune smartwatch economico hai l’opportunità di allacciare al polso un wearable completo di tutto e soprattutto pensato per tracciare con precisione i tuoi allenamenti e i più importanti parametri relativi alla tua salute. Acquistalo subito per sfruttare lo sconto del 25% di Amazon in modo da riceverlo a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.