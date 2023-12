Huawei Watch Fit SE, il wearable con funzioni TOP ad APPENA 69€ (-13%)

Il popolarissimo wearable economico Huawei Watch Fit SE è in vendita su Amazon a un prezzo così conveniente che ti farà balzare sulla sedia. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 13%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 69€ con tanto di consegna rapida e gratuita entro Natale.

Huawei Watch Fit SE è lo smartwatch ideale per chi è alla ricerca di un device con un eccellente rapporto qualità/prezzo e un nutrito numero di funzionalità smart per il tracking della salute e dell’attività fisica.

L’eccellente Huawei Watch Fit SE costa davvero pochissimo su Amazon: occasione unica

Nonostante il prezzo conveniente troviamo un bel pannello AMOLED da 1.64 pollici ad altissima risoluzione e a colori, la piena compatibilità con tutti gli smartphone Android e iOS, una batteria integrata che ti accompagna facilmente per 9 giorni e un precisissimo modulo GPS per il tracking della tua attività all’aperto.

Leggero, compatto e molto comodo da indossare per tutto il giorno (e anche durante la notte), Huawei Watch Fit SE integra la tecnologia TruSeen 5.0 per il tracking costante e preciso della frequenza cardiaca e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Prendendo al volo lo sconto immediato del 13% su Amazon oggi è il tuo giorno fortunato per acquistare il wearable di Huawei; fai in fretta e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa già domani e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon, giusto in tempo per i regali di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.