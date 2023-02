HUAWEI Watch Fit: ottimo sconto del 38% su Amazon

Se stai cercando un dispositivo da tenere al polso che possa tenerti sempre aggiornato sulle notifiche e la tua salute, non perdere questa occasione di oggi. HUAWEI Watch Fit è una smart band con un ottimo rapporto qualità prezzo, oggi in sconto del 38% su Amazon; questo significa che la puoi acquistare ad un prezzo di soli 49,90 euro. Un prezzo davvero basso per quello che offre questo fantastico prodotto tech.

HUAWEI Watch Fit: con questo prezzo sta andando a ruba

HUAWEI è leader del settore tech e i suoi prodotti sono sempre costruiti con materiali di alta qualità. Per spiegarti meglio perché questa è un’offerta che devi prendere al volo, qui di seguito ti elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Watch Fit:

Display AMOLED rettangolare da 1.64 pollici e una risoluzione HD di 280 x 456 pixel, qui tutto appare nitido e grande; la luminosità si regola in automatico per ottimizzare la leggibilità anche alla luce del sole, mentre i sei quadranti Always-On ti permettono di sfoggiare un look diverso ogni giorno;

Fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali. Mentre ci sono altre 85 modalità di allenamento personalizzato, che ti aiutano a dare il massimo con qualunque attività, dalle sessioni di yoga agli intervalli training ad alta intensità;

Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen 4.0, che ti consente di registrare accuratamente il tuo battito cardiaco in tempo reale, anche quando stai dormendo. Inoltre, rileva immediatamente se il tuo battito cardiaco supera la normale frequenza e invia un promemoria per ricordarti di misurare ogni giorno il tuo stato di salute;

Huawei Watch Fit racchiude in soli 21 grammi una batteria dalle prestazioni ottimizzate. Infatti l’architettura con doppio chipset e gli algoritmi di risparmio energetico ti permettono un’autonomia fino a 10 giorni;

Questo modello offre ben 12 animazioni di esercizi veloci per fare un po' di moto in ufficio, stretching su tutto il corpo, allenamenti per gli addominali e include anche le dimostrazioni di 44 movimenti standard;

Non perdere questa incredibile occasione di acquistare il HUAWEI Watch Fit ad un prezzo di soli 49,90 euro. Con questo sconto assurdo ti possiamo garantire che questo prodotto sta andando letteralmente a ruba, infatti se sei intenzionato ad acquistarlo ti consigliamo di non perdere ulteriore tempo.

