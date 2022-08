Huawei Watch Fit: offerta BOMBA, smartwatch quasi regalato su Amazon

Prezzo bomba per lo splendido Huawei Watch Fit nella versione elegant. Amazon propone uno dei pezzi forti del mercato degli smartwatch a un prezzo da non farsi sfuggire. Compra subito Huawei Watch Fit su Amazon a 79,90 euro invece che 129,90 euro.

È davvero l’affare del giorno se pensiamo alla bellezza e alle prestazioni di questo smartwatch. Cassa in acciaio inossidabile e cinturino in morbido fluoroelastomero per avere comfort ed eleganza allo stesso tempo. Display rettangolare AMOLED da 1,64 pollici per garantire alta risoluzione e robustezza.

Questo è il momento giusto per acquistare uno smartwatch fantastico e averlo ad un prezzo scontatissimo. Metti subito nel carrello il tuo Huawei Watch Fit su Amazon a 79,90 e risparmia ben 50 euro.

Huawei watch fit: guardare l’ora sarà l’ultimo dei tuoi pensieri

Solleva il polso per accendere il display e guardare l’orario dell’alba o del tramonto, oppure per conoscere in quale, delle 8 fasi, è la luna che stai osservando. Tieni sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue con la tecnologia TruSeen 4.0, che aumenta in modo significativo la precisione del monitoraggio.

Scegli tra le 11 modalità sportive già incluse, come ad esempio, corsa, nuoto e ciclismo. Oppure le 85 modalità personalizzate. Usa il tracciamento GPS indipendente per la registrazione dei percorsi durante i tuoi allenamenti. E nel frattempo, gestisci le chiamate in arrivo o i messaggi e controlla la musica che stai ascoltando.

Batteria praticamente infinita. Grazie al doppio chipset e agli algoritmi di risparmio energetico, potrai tenere al polso il tuo watch fit per 10 giorni senza ricaricarlo.

Approfitta subito di questa offerta bomba su Amazon, risparmia 50 euro e portati a casa il bellissimo smartwatch targato Huawei. Metti nel carrello il tuo Huawei Watch Fit a 79,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.