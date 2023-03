Huawei Watch Fit NEW su Amazon: allenati ovunque con meno di 50 euro

Sei uno sportivo e cerchi uno smartwatch che monitori costantemente la tua attività? Sei nel posto giusto. Huawei offre la linea Watch Fit, con un numero di modalità di allenamento superiore alla media sul mercato odierno. Approfitta dell’offerta e acquista Huawei Watch Fit NEW a soli €49,90, risparmiando il 38% con Amazon Prime. Scopri tutte le sue funzionalità e lasciati stupire da questo smartwatch elegante, confortevole e di ottima qualità.

Huawei Watch Fit NEW: l’orologio smart dei tuoi desideri

Con un display AMOLED rettangolare da 1.64 pollici, e una risoluzione HD di 280×456 pixel, su Huawei Watch Fit tutto ti appare più nitido e più grande La luminosità si regola automaticamente per ottimizzare la leggibilità anche alla luce del sole, mentre i sei quadranti Always-On ti permettono di sfoggiare un look diverso ogni giorno.

Puoi scegliere fino a ben 97 modalità di allenamento, 12 di sport professionali e 85 di esercizi personalizzati: yoga, training e non solo. Con Watch Fit NEW puoi monitorare costantemente la tua frequenza cardiaca, grazie alla tecnologia TruSeen 4.0. Lo smartwatch registra il tuo battito non solo quando ti alleni, ma anche mentre dormi. Se i valori superano quelli normali, ricevi un promemoria pe controllare sempre il tuo stato di salute.

Puoi inoltre controllare il livello di saturazione, il sonno tramite la tecnologia TruSleep 2.0, e il livello di stress grazie a TruRelax. Ovviamente lo smartwatch ti consente di controllare messaggi, e-mail e notifiche se collegato al tuo smartphone. Huawei Watch Fit NEW è compatibile con i sistemi operativi HarmonyOS, Android 6.0 o successivi, da iOS 9.0 fino ai più recenti. Dovrai ricaricare questo smartwatch meno di quanto pensi: la batteria resta carica per 10 giorni di attività ininterrotta. Se ricarichi l’orologio per soli 5 minuti, puoi utilizzarlo per un giorno intero senza alcuna preoccupazione.

Durante le tue giornate intense, questo smartwatch innovativo non ti abbandonerà mai. Approfitta del 38% di sconto e acquista Huawei Watch Fit NEW al costo di €49,90.

