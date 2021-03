Dopo aver presentato la scorsa estate il suo dispositivo indossabile Watch Fit, oggi Huawei ha aggiornato la gamma con due nuove opzioni di colore e un nuovo nome: Huawei Watch Fit Elegant.

Watch Fit Elegant: dettagli

La differenza dall’attuale Active Edition è, innanzitutto, il telaio del Watch Fit Elegant che in questa variante è in un lucido acciaio inossidabile. Inoltre, il morbido cinturino è in fluoroelastomero, materiale diverso dal normale silicone del Watch Fit standard perchè più resistente al calore, all’umidità, all’olio e all’allungamento. La versione Elegant è sicuramente un po’ più costosa, ma in compenso assicura una resistenza maggiore oltre a produrre meno reazioni allergiche a chi è incline.

Dal punto di vista delle specifiche, l’Huawei Watch Fit Elegant è dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,64″ – che non a tutti piace – e di un singolo pulsante alloggiato su di un lato del quadrante. L’interfaccia utente è il sistema operativo Lite di Huawei in esecuzione sul chipset Kirin A1, processore che garantisce ben 12 giorni di autonomia energetica.

Ma non è finita, dato che il nuovo smartwatch dell’azienda cinese è anche dotato di ha un sensore GPS integrato, uno per misurare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e di un tracker SpO2. Le caratteristiche includono inoltre 12 allenamenti animati, 96 modalità di esercizio, un tracker relativo al ciclo mestruale e l’Huawei TruSleep 2.0, utile a monitorare il sonno.

Il dispositivo è pronto ad arrivare sul mercato britannico il 26 marzo, nelle colorazioni Frosty White (con accenti dorati) e Midnight Black (con fibbia e cornice argento) al prezzo di circa, al cambio, 127 euro. Siamo certi che l’Huawei Watch Fit Elegant non tarderà a giungere anche sugli store italiani.

