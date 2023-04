Huawei Watch Fit, drop del 29% su Amazon per l'EPICA smartband

Tra i fitness tracker di fascia alta più interessanti del momento troviamo Huawei Watch Fit, smartwatch validissimo sotto tutti i punti di vista quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Grazie a uno sconto del 29%, infatti, quest’oggi il wearable a marchio Huawei crolla ad appena 91€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Realizzato con materiali di alto livello e con un design curato e giovanile, il wearable monta una cassa in acciaio inossidabile impermeabile fino a 5 ATM (50 metri di profondità) e un pannello AMOLED da 1.64 pollici.

Huawei Watch Fit crolla del 29% su Amazon: affare d’oro imperdibile

Nonostante il prezzo molto vantaggioso, il Watch Fit di Huawei è un fitness tracker coi fiocchi: il sensore HR registra costantemente e con precisione i battiti cardiaci, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro ancora. Inoltre, lo smartwatch è amatissimo dagli sportivi in quanto supporta il tracking di ben 96 modalità differenti di allenamento con annessi 12 corsi di fitness per guidarti passo passo durante gli esercizi.

L’offerta Amazon di oggi rappresenta l’occasione più ghiotta degli ultimi mesi per acquistare l’ottimo smartwatch di Huawei a un prezzo davvero molto conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.