Huawei Watch Fit è uno dei migliori smartwatch presenti sul mercato grazie al suo pannello rettangolare e alle sue funzionalità innovative. Tanti sono i sensori sotto la scocca e tante le modalità di allenamento pensate per i più sportivi. Oggi, grazie alla promozione Amazon dedicata, si porta a casa a soli 72,09 euro, con ben 57,90 euro di sconto sul prezzo di listino che lo pone al prezzo più basso di sempre.

Huawei Watch Fit: costa poco, offre tanto

Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 1,64 pollici rettangolare e avente ben 326 PPI; si legge bene anche sotto la luce diretta del sole e in condizioni di luminosità avverse. La batteria dura più di 10 giorni con una singola carica. Il merito è del processore proprietario HiSilicon che garantisce prestazioni uniche sotto tutti i punti di vista.

Per lo sport, comprende ben 44 dimostrazioni di movimenti standard e ben 85 modalità di allenamento; dalla camminata alla corsa, dalla bicicletta allo yoga. Vi è il GPS integrato ed è capace di resistere fino a 5 ATM sotto l’acqua. Tantissimi i sensori sotto la scocca; da quello per la rilevazione del battito cardiaco a quello relativo al monitoraggio del livello di ossigenazione presente nel sangue. Huawei Watch Fit può anche fornirvi dati precisi sulla misurazione del sonno.

Il cinturino è in silicone, morbido al tatto, resistente all’acqua e al sudore e non stringe sulla pelle. Esteticamente il gadget è unico nel suo genere, con lo schermo di forma allungata che richiama le smart band, strizzando l’occhio però anche ai più attenti al design. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 72,09 euro nonché il prezzo minimo storico per uno smartwatch splendido.

