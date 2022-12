Huawei Watch Fit 2: smartwatch SUPERBO con SpO2 e GPS a prezzo HOT

Quest’anno le vacanze di Natale saranno indimenticabili perché puoi finalmente farti il regalo che stavi aspettando da così tanto tempo: l’ottimo smartwatch Huawei Watch Fit 2 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero sensazionale.

Con uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare ben 80€ sul normale prezzo di vendita, il wearable del colosso cinese scivola ad appena 169€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Sconto niente male su Amazon per lo smartwatch Huawei Watch Fit 2

Con un design minimal, giovanile e realizzato con materiali di un certo livello che gli conferiscono anche l’impermeabilità ai liquidi, il wearable ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue necessità. Frontalmente è presente un bellissimo pannello AMOLED FullView da 1.74″ con una eccellente illuminazione, mentre sul retro trova posto un sensore HR che registra costantemente la frequenza cardiaca e monitora anche la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue).

Dotato di un preciso modulo GPS in grado di registrare la distanza dei tuoi spostamente durante gli allenamenti all’aperto, Huawei Watch Fit 2 viene anche etichettato come un ottimo “coach virtuale” sempre a tua disposizione. Infatti, nonostante il prezzo molto conveniente, il wearable registra un gran numero di attività fisiche e ti guida nei tuoi allenamenti per raggiungere la forma fisica desiderata.

Non perdere altro tempo e prendi al volo questa offerta di Amazon per il super smartwatch di Huawei, tuo ad appena 169€ con il 32% di sconto in occasione delle vacanze di Natale. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizioni con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.