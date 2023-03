Huawei Watch Fit 2 in offerta su Amazon: il prezzo crolla a 124,90€

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue prime offerte per la stagione e tra queste spicca l‘Huawei Watch Fit 2. Il dispositivo, solitamente venduto a 140,90€, è in vendita a soli 124,90€ su Amazon, rappresentando un’occasione imperdibile per chi cerca un orologio smart adatto per il fitness e per tenere traccia della propria salute.

L’Huawei Watch Fit 2 è un dispositivo smartwatch che puoi utilizzare pressoché con ogni smarthone recente. È, infatti, compatibile sia con gli smartphone Android che con iOS, il sistema operativo degli iPhone. Questo smartwatch ha uno schermo AMOLED da 1,74 pollici con bordi sottili, offrendo una visualizzazione nitida dei dati e delle notifiche. Oltre a ricevere le chiamate tramite connessione Bluetooth e importare i tuoi contatti preferiti, il dispositivo ha funzioni smart per monitorare la tua salute, come la frequenza cardiaca, il sonno e i livelli di stress.

Acquista l’Huawei Watch Fit 2 ad un prezzo imbattibile

Il Watch Fit 2 ti aiuta a migliorare sotto ogni punto di vista con promemoria giornalieri per il riposo, la sveglia, l’idratazione e le attività quotidiane, che possono essere impostati sull’app HUAWEI Health. Inoltre, Huawei Watch Fit 2 ha un’autonomia fino a 10 giorni di utilizzo con un utilizzo normale o fino a 7 giorni con utilizzo intenso. Con soli 5 minuti di ricarica, questo smartwatch può essere utilizzato per un intero giorno. Il dispositivo è dotato di animazioni per il fitness e di una guida vocale che assiste nel riscaldamento di 7 tipi di sport diffusi, tra cui corsa, ciclismo e nuoto, per ottenere il massimo da ogni allenamento. Ti consigliamo di non farti scappare questa imperdibile offerta!

