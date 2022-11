Huawei Watch Fit 2 da NON PERDERE: per il Black Friday costa meno di 100€

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo wearable: per chi è indeciso tra uno smartwatch e una smartband c’è la possibilità di puntare sull’ottimo Huawei Watch Fit 2. Si tratta di un ottimo dispositivo, completissimo e ideale per poter monitorare l’attività fisica e la propria salute. Con l’offerta Amazon del Black Friday è possibile acquistare il dispositivo di casa Huawei al prezzo scontato di 99,90 euro invece di 149,90 euro. Si tratta di uno sconto reale di ben 50 euro che rende il Watch Fit 2 la scelta giusta per acquistare un dispositivo completo e efficace da mettersi al polso. Da notare, inoltre, che è possibile anche acquistare lo smartwatch di Huawei in 5 rate mensili da appena 19,98 euro.

Huawei Watch Fit 2 è la scelta giusta, specifiche complete ed un ottimo prezzo

Dal punto di vista tecnico, il Huawei Watch Fit 2 è davvero completo. Lo smartwatch presenta un display da 1,74 pollici di diagonale con pannello AMOLED e bordi ultra-sottili. Con il supporto del Bluetooth è possibile rispondere alle chiamate ed anche ai messaggi con un semplice tap. Non mancano poi le tante funzionalità smart per il monitoraggio della salute inclusi SpO2, frequenza cardiaca, livello di sonno e livelli di stress.

L‘autonomia è un punto di forza del Watch Fit 2 di Huawei. In caso di uso intenso, infatti, lo smartwatch può garantire fino a 7 giorni di utilizzo che superano i 10 giorni con un utilizzo più tranquillo. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, basteranno 5 minuti collegato alla presa di corrente per ottenere una giornata di utilizzo.

Con l’offerta Amazon del Black Friday è, quindi, possibile acquistare il Huawei Watch Fit 2 al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 149,99 euro. Lo sconto è reale e significativo ed è possibile anche acquistare il dispositivo in 5 rate mensili da 19,98 euro.

