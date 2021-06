Huawei ha appena crato una nuova società di ricerca e sviluppo per la creazione dei componenti e delle attività chiave legate alle auto elettriche, con tanto di strutture correlate.

Huawei crea una società per lo sviluppo delle smart car

La Huawei Digital Energy Technology Co Ltd è stata recentemente fondata dal produttore di smartphone. L'attività principale di questa nuova azienda comprenderà la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie relative ai veicoli elettrici e alle relative strutture.

Con questa unità, il gigante tecnologico cinese lavorerà alla creazione e alla realizzazione di nuove tecnologie energetiche, di sistemi per il recupero energetico, allo sviluppo di sistemi di accoppiamento elettromeccanico e persino a nuove strutture energetiche per la vendita di veicoli elettrici tra le altre operazioni, secondo quanto si apprende da un recente rapporto trapelato da ITHome . In particolare, questa azienda sarà controllata al 100% da Huawei Technologies e ha un capitale sociale di 3 miliardi di Yuan (circa 469 dollari USA).

L'OEM cinese ha fondato questa realtà al fine di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento della neutralità del carbonio. Per chi non lo sapesse, diverse importanti aziende tecnologiche hanno lavorato per ridurre le loro emissioni di carbonio per motivi ambientali, poiché il mondo diventa più sensibile agli effetti dell'inquinamento prodotto dalle principali compagnie. Inoltre, la società è anche un altro passo verso il piano di espansione dell'azienda nel mercato automobilistico.

Huawei ha mostrato il suo interesse in particolare per i veicoli elettrici intelligenti, con il marchio che ha persino lanciato vari hardware e software anche per altri costruttori di automobili. Ora, la società starebbe apparentemente lavorando allo sviluppo di strutture relative ai veicoli elettrici e persino alla ricerca e allo sviluppo così da offrire la tecnologia più recente sul mercato.

Sarà questo il nuovo futuro della compagnia cinese? Staremo a vedere.

