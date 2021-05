Il marchio “Luban” di Huawei potrebbe essere riferito ad una nuova linea di prodotti in arrivo. Di fatto, è appena emersa una nuova domanda di marchio che ha registrato il colosso cinese e che riporta il nome “Luban“. La società ha presenta tale domanda il 21 maggio 2021 ed è stata stilata in 9 strumenti scientifici all'interno della classificazione internazionale.

Huawei Luban: cosa sappiamo?

Secondo un rapporto di ITHome, il colosso tecnologico cinese aveva già registrato con successo il marchio “Huawei Luban” nel 19 dicembre 2020. Per chi non lo sapesse, il moniker “Luban” è associato al personaggio storico Lu Ban. Costui è stato il creatore dell'architettura cinese ed è noto anche per essere stato un famoso ingegnere, inventore e falegname. In altre parole, la domanda di marchio contiene un riferimento simbolico a un'importante cultura cinese.

Sfortunatamente, non sappiamo in quale linea di prodotti verrà utilizzato il marchio Luban. All'inizio di quest'anno, l'azienda aveva lanciato il Nova 8 Pro King of Glory Edition. Questa variante speciale del dispositivo presentava un design interessante e un tema dell'interfaccia utente (UI) completamente differente da quella a cui siamo stati abituati. La parte posteriore dello smartphone sfoggiava una livrea viola ed era incisa con il carattere Luban sulla parte superiore. Al di là del design, l'interno del dispositivo era sempre lo stesso della variante standard.

Quindi, possiamo aspettarci che il marchio lancerà una variante speciale di un modello esistente, ma questo implica anche che Huawei stia prendendo in considerazione l'idea di lavorare ad una linea autonoma che presenterebbe un design completamente nuovo e mai visto prima. Ad ogni modo, questa è solo una speculazione, quindi vi consigliamo di prenderla con “un pizzico di sale” per il momento e di restare sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

