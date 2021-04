Huawei ha appena presentato il nuovo smarphone di fascia media denominato “Nova 8 Pro 4G“; il terminale ha uno schermo con refresh rate a 120Hz, il processore HiSilicon Kirin 985, una lente principale da 64MP e molto altro ancora.

Huawei Nova 8 Pro 4G: le caratteristiche

Ricordiamo che Huawei ha lanciato Nova 8 Pro 4G nel suo mercato locale. Il device ricorda il Nova 8 Pro 5G che è stato annunciato a dicembre dello scorso anno. Tuttavia, nonostante sia arrivato con il supporto per la connettività LTE, questo modello viene fornito con diversi miglioramenti rispetto alla variante con modem di nuova generazione.

Il terminale è dotato di uno schermo OLED da 6,72 pollici con una risoluzione FullHD + di 2676 x 1236 pixel. Il display supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz contro i 90 Hz supportati dalla versione 5G. Il dispositivo mantiene il chipset Kirin 985 abbinato a 8 GB di RAM. Viene fornito con due opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

Per la fotografia, c’è una configurazione a quattro camere sul retro alloggiata nella parte posteriore. I sensori includono uno snapper principale da 64 MP che si unisce ad una camera ultrawide da 8 MP, ad un sensore di profondità da 2 MP e una macro da 2 MP. Per i selfie, Nova 8 Pro 4G racchiude due ottiche: una da 16 e una da 32 Mega alloggiati in un modulo fotografico avente la forma di una pillola.

Nova 8 Pro 4G racchiude un lettore di impronte digitali montato sul retro per l’autenticazione biometrica. C’è anche una batteria da 4000 mAh sotto il cofano per mantenere le luci accese. La cella si carica tramite una porta USB-C e supporta la ricarica da 66 W. Il dispositivo infatti integra un caricabatterie da 66 W che può caricare dallo 0-60% in soli 15 minuti e fino alla ricarica completa in 35 minuti.

Il telefono è disponibile in quattro diverse opzioni di colore. Sebbene il modello sia elencato sul sito Web ufficiale di Huawei, i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità devono ancora essere rivelati.

