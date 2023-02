Huawei sta lavorando alla sua "Dynamic Island"

Apprendiamo oggi che Huawei sta lavorando ad una soluzione per la selfiecam molto simile alla Dynamic Island di iPhone 14 Pro. L’azienda potrebbe decidere di inserirla su un’ammiraglia di nuova generazione prossima al lancio.

Huawei: cosa sappiamo della Dynamic Island proprietaria?

Sappiamo infatti che la line-up Pro di iPhone 14 è stata annunciata lo scorso settembre e ha sconvolto il mercato per via di un particolare molto interessante. Al posto del notch, i telefoni presentavano un’isola dinamica e interattiva che cela all’interno vari sensori, come il Face ID, e la selfiecam. La modifica è stata accolta di buon grado dall’utenza che l’hanno amata. Adesso pare che i produttori di telefonia Android siano pronti a portare le proprie soluzioni sui dispositivi proprietari. Scopriamo che Huawei potrebbe essere la prima compagnia ad inserirla su un flagship.

Curiosamente, non sarà un prodotto della serie P o della gamma Mate; potrebbe essere un midrange della linea Nova (Nova 11) a presentarla. Ci sarà uno schermo con un intaglio a forma di pillola, capace però di cambiare forma e dimensione adattandosi alle varie app.

Finora abbiamo sempre visto selfiecam incastonate in un foro singolo o a forma di pillola contenente due ottiche. Huawei potrebbe decidere di posizionare le camere al centro del pannello, ricreando così la propria “Dynamic Island”, anche se siamo sicuri che godrà di funzionalità esclusive tipiche del marchio asiatico. Siamo molto curiosi di apprendere di più.

Inoltre, la gamma Nova 11 avrà anche un sistema di lenti XMAGE; la società cinese potrebbe decidere di creare un’esperienza utente degna delle ammiraglie di punta del marchio. Per quanto concerne il design invece, tutto tace. Ovviamente in Cina arriverà con HarmonyOS, ma nel resto del mondo? Staremo a vedere.

