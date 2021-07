Il nuovo Huawei Sound X Smart Speaker con sistema operativo HarmonyOS sotto la scocca verrà lanciato il prossimo 29 luglio 2021.

Huawei Sound X Smart Speaker: cosa sappiamo?

In precedenza, il colosso cinese ha annunciato il suo speaker Sound X con bassi profondi in collaborazione e realizzato congiuntamente con l'azienda francese Devialet. Quest'anno Huawei lancerà il suo modello aggiornato con HarmonyOS e una back cover trasparente. Un teaser rivela che il nuovo smart speaker Sound X verrà svelato il 29 luglio insieme alla serie di telefoni di punta del marchio, i flagship P50.

Il punto forte del nuovo altoparlante intelligente sarà il suo design e il firmware che eseguirà. Secondo il video teaser, l'altoparlante intelligente ha un guscio trasparente ma conserva ancora il vecchio design. Sembra avere luci LED RGB che riflettono bene il tutto grazie ai materiali scelti dall'azienda.

Inoltre, lo speaker ha ancora il branding Devialet a conferma della collaborazione tra Huawei e il colosso dell'audio francese. Sebbene non sia confermato, il prodotto dovrebbe vantare un suono potenziato dai bassi, proprio come l'attuale altoparlante Sound X.

Come detto in precedenza, il nuovo smart speaker Huawei Sound X sarà alimentato da HarmonyOS. Non sappiamo quali saranno i vantaggi nell'avere HarmonyOS su un altoparlante del genere, ma possiamo almeno aspettarci un comodo abbinamento con altri telefoni del marchio cinese che funzionano sul nuovo sistema operativo rilasciato dalla società di Ren Zenghfei.

Inoltre, si prevede che l'altoparlante apporterà miglioramenti del sound rispetto al predecessore.

Nelle notizie correlate, Huawei quest'anno ha lanciato l'edizione Platinum dell'altoparlante Sound X con EMUI e features come doppi woofer, potenza di picco di 60 W e ampiezza di vibrazione fino a 20 mm.

