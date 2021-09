Huawei Sound SE: prezzo e specifiche dello speaker

Secondo un'indiscrezione, Huawei ha appena lanciato l' altoparlante Huawei Sound SE in Cina: ecco tutti i dettagli chiave del dispositivo.

Huawei Sound SE: specifiche

Disponibili nelle colorazioni Bright Black e White Gold, lo speaker Huawei Sound SE utilizza quattro altoparlanti a sei unità che includono tre casse full-range, un woofer e due radiatori passivi. Il nuovo dispositivo dell'azienda cinese utilizza, tra l'altro, l'architettura acustica Devialet Push-Push, la tecnologia Devialet SAM e l'algoritmo di sintonizzazione articolare Devialet.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, lo speaker supporta il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi; è anche presente un ingresso audio AUX-in da 3,5 mm e il supporto per la riproduzione DLNA/QPlay.

Ad alimentare l'Huawei Sound SE c'è HarmonyOS 2, che supporta anche funzionalità quali il touch pass e il controllo vocale dei diversi assistenti vocali disponibili sul mercato.

Ma non è finita, dato che l'altoparlante del brand asiatico supporta anche una funzione di connessione rapida con altri dispositivi intelligenti, inclusi gli schermi e i tablet: in buona sostanza, quando l'Huawei Sound SE viene posizionato vicino ad altri device, li rileverà automaticamente e aprirà una finestra di connessione pop-up, senza la necessità di installare alcuna applicazione.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Sound SE di Huawei è disponibile a 899 yuan (al cambio 139$), ma è attualmente disponibile a un prezzo scontato di 799 yuan, che si converte approssimativamente in 124$. Al momento, non abbiamo indicazoni circa il lancio sul mercato europeo.