Huawei Pura 70 Ultra: il miglior cameraphone a prezzo scontato

Huawei Pura 70 Ultra uno dei migliori top di gamma attualmente disponibili in commercio, soprattutto lato fotografico, è il protagonista di un’importante sconto proposto da Huawei stesso direttamente sul proprio shop ufficiale.

Utilizzando il coupon ABLSV8, durante le fasi d’acquisto, potrete portarvi a casa questo bellissimo smartphone a soli 965 euro, contro i 1499 euro necessari solitamente. Ecco il banner dedicato.

Arrivato in commercio negli scorsi mesi, viene proposto nella configurazione con ben 16GB di memoria RAM e 515GB di storage interno, due dati che confermato ulteriormente l’elevato valore di questo prodotto. Grazie all’impegno e la professionalità del team di sviluppatori Huawei, con l’attuale versione del sistema operativo, non si avranno limiti e tutte le app Google che siete abituati ad utilizzare saranno fruibili pressoché in maniera quasi invariata.

Davvero eccellente anche il Soc Kirin presente al suo interno, potente e tra i migliori processori per dispositivi mobili. Ma, il vero punto di forza di questo Pura 70 Ultra è, come anticipato, il comparto fotografico. l laboratori di DxOMark lo hanno proclamato come la punta di diamante degli smartphone per quanto riguarda le foto ed i video, un primato che certamente gli resterà per tanto tanto.

Di seguito vi lasciamo le specifiche tecniche complete di questo top di gamma.

dimensioni e peso : 162,6 x 75,1 x 8,4 mm, 226 grammi

: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm, 226 grammi schermo : OLED LTPO da 6,8 pollici, frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, risoluzione Full HD+ (2.844 x 1.260 pixel, 460 pixel per pollice), luminosità di picco 2.500 nit, PWM dimming 1.440 Hz, protezione in vetro temprato proprietario Kunlun

: OLED LTPO da 6,8 pollici, frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, risoluzione Full HD+ (2.844 x 1.260 pixel, 460 pixel per pollice), luminosità di picco 2.500 nit, PWM dimming 1.440 Hz, protezione in vetro temprato proprietario Kunlun SoC : HiSilicon Kirin 9010 (non confermato)

: HiSilicon Kirin 9010 (non confermato) sistema operativo : EMUI 14.2

: EMUI 14.2 memorie : 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione

: 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione fotocamere : posteriore wide principale: 50 MP, sensore da 1 pollice, apertura variabile f/1.6 ~ f/4.0, stabilizzazione ottica sensor shift, lunghezza focale equivalente 22,5 mm posteriore ultra wide: 40 MP f/2.2, lunghezza focale equivalente 13 mm (zoom 0,6x) posteriore telemacro: 50 MP f/2.1, lunghezza focale equivalente 90 mm (zoom ottico 3,5x), stabilizzazione ottica, macro 5 cm frontale: 13 MP f/2.4

: batteria : 5.200 mAh

: 5.200 mAh ricarica : rapida 100 watt via cavo 80 watt wireless

: rapida resistenza IP68

connettività : 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 gen 1, NFC, GPS a 2 frequenze, AGPS, GLONASS, Beidou a 4 frequenze, Galileo a 3 frequenze, QZSS a 2 frequenze, NavIC, emettitore a infrarossi

: 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 gen 1, NFC, GPS a 2 frequenze, AGPS, GLONASS, Beidou a 4 frequenze, Galileo a 3 frequenze, QZSS a 2 frequenze, NavIC, emettitore a infrarossi sblocco: lettore di impronte digitali in display

In sintesi, se state cercando lo smartphone che vi sappia regalare la miglior esperienza fotografica già dal punta e scatta e non volete scendere a nessun compromesso anche lato prestazioni e design, beh questo Huawei Pura 70 Ultra farà al caso vostro. Ricordatevi di sfruttare il codice sconto ABLSV8 per acquistarlo a soli 965 euro.