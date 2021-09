Huawei ha appena lanciato un caricabatterie wireless che è capace di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi. Il terminale è identico, in tutto e per tutto, al mai svelato Apple AirPower del 2017.

Huawei: ecco il caricatore wireless multi-device

Il dispositivo utilizza un design a tre strati di bobine con una grande area di ricarica. Si può inserire uno smartphone, uno smartwatch e una custodia per cuffie wireless sul dispositivo; una volta posizionati, inizieranno a caricarsi immediatamente. In alternativa, si può anche poggiare un tablet che supporta la tecnologia di ricarica wireless.

L'accessorio fornisce fino a 15 W di potenza per i prodotti a marchio Huawei. Funziona anche con gadget di terze parti che supportano il protocollo Qi, ma per loro la potenza di ricarica è di 10 watt.

È interessante notare che Apple ha lavorato su una ricarica wireless simile alcuni anni fa; stiamo parlando del famigerato AirPower. È stato mostrato per la prima volta alla presentazione di iPhone X, ma nel 2019 l'azienda ha chiuso ufficialmente il progetto poiché non è riuscita ad ottenere il normale funzionamento con tre dispositivi contemporaneamente.

Il caricabatterie di Huawei è in vendita finora solo in Cina e non sappiamo se arriverà mai nei mercati globali. Ad ogni modo, è davvero interessante. Il suo prezzo è un po' alto: costa 799 yuan (circa 125 dollari).

Nelle notizie correlate, sappiamo che Huawei presenterà a breve nuovi gadget per l'ufficio e lo smart working: stampanti smart, monitor da gaming e per i grafici/designer e non solo. Inoltre, toglierà i veli anche alla nuova gamma di mediogamma premium chiamata “Nova 9”. Interessante segnalare che questi smartphone arriveranno con un modem solo LTE e saranno privi, almeno inizialmente, del supporto alle reti di quinta generazione.

Huawei

Elettronica