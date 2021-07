Il nuovo caricatore multiporta GaN SuperCharge da 66 W del colosso cinese Huawei è appena stato presentato ufficialmetne per ¥ 399 ($ ​​62 al cambio).

Huawei: il caricatore che non ti aspetti

Huawei ha presentato venerdì la serie P50. Nonostante siano smartphone premium con chip di fascia alta come Qualcomm Snapdragon 888 e HiSilicon Kirin 9000, sono privi del supporto alla rete 5G a causa del ban degli Stati Uniti. Di più, non sorprende che, come altri telefoni di punta presenti sul mercato negli ultimi mesi, non vengano spediti con un caricabatterie. Pertanto, l'azienda ha lanciato un nuovo prodotto di alimentazione chiamato Huawei 66W SuperCharge GaN Multi-port Charger.

Caratteristiche del caricabatterie GaN SuperCharge HUAWEI 66W

Come suggerisce il nome, il nuovo caricabatterie a marchio Huawei utilizza GaN (nitruro di gallio) invece del silicio. Quindi, non è solo di dimensioni più ridotte, ma anche più potente. Non è tutto: è dotato anche di tre porte USB. Queste possono erogare potenza alle seguenti velocità:

USB tipo A 1 (arancione):

Protocollo

HUAWEI SuperCharge;

Tariffe di ricarica

11V 6A (66W);

10V 4A (40W);

5V 3A (15W);

USB tipo A 2 (viola):

Tariffe di ricarica

10V 2,25 A (22,5 W);

5V 4A (20W);

5V 2A (10W);

USB di tipo C (arancione):

Protocolli

USB PD (Alimentazione) 3.0;

USB PPS (alimentatore programmabile);

SCP (HUAWEI SuperCharge);

FCP (ricarica rapida HiSilicon);

Tasso di ricarica

20V 3,25A (65W)

Grazie a più porte e al supporto per varie velocità/protocolli di ricarica, questo adattatore di alimentazione può essere utilizzato per caricare un'ampia varietà di dispositivi. Come la maggior parte dei suddetti articoli, ha anche 8 livelli di protezione da cortocircuito, sovracorrente e sottotensione, giusto per citarne alcuni.

Ultimo ma non meno importante, il nuovo caricabatterie reca il numero di modello P0003, è disponibile in un'unica opzione di colore bianco, misura 31 x 31 x 62 mm, pesa 110 g e viene spedito senza cavo USB.

Prezzo e disponibilità

Il Huawei 66W SuperCharge GaN ha un prezzo di ¥ 399 ($ ​​62) in Cina. Tuttavia, per un periodo di tempo limitato, viene venduto a ¥ 379 ($ 59). Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla sua disponibilità nei mercati globali.

Non sappiamo se e quando arriverà da noi.

