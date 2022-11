Huawei Pocket S si mostra online prima del debutto ufficiale (FOTO)

Le specifiche tecniche relative al nuovo foldable di casa Huawei, il Pocket S, si mostrano online a poche ore di distanza dal debutto del dispositivo stesso.

Come tutti sappiamo, oggi è il gran giorno: la compagnia di Ren Zhengfei ha da tempo affermato che il 2 novembre avrebbe annunciato il nuovo clamshell per il mercato asiatico. Si chiamerà Huawei Pocket S e sarà una versione più economica dell’attuale P50 Pocket avente lo Snapdragon 888 4G uscito lo scorso anno. A proposito, questo modello lo trovate in super sconto su Amazon a soli 739,00€ (è la versione con 8+128 GB, Dual SIM, White).

Huawei Pocket S: le presunte caratteristiche

Mentre i dispositivi pieghevoli diventano sempre più potenti grazie all’inserimento di chip premium (e costosi), Huawei ha deciso di fare una mossa contraria, presentando al mondo il mediogamma Pocket S. Tuttavia, OPPO Find N Flip, il primo clamshell dell’OEM asiatico, dovrebbe godere anch’esso del SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Il prodotto di Huawei avrà uno schermo OLED pieghevole da 6,9 pollici con foro posto al centro. La risoluzione sarà di 2790 x 1188 pixel, ci sarà il refresh rate a 120 Hz e il supporto alla profondità colore a 10 bit. Ci sono anche delle immagini condivise dal tipster WHYLAB.

Anteriormente si vede la fotocamera selfie da 10,7 Megapixel mentre posteriormente troveremo due moduli di forma rotonda. Il primo conterrà due lenti (40+13 Mpx) con flash LED, il secondo un display ausiliario da 1,04 pollici con risoluzione di 340 x 340 pixel.

Sotto la scocca del device ci sarà lo Snapdragon 778G di Qualcomm, una batteria da 4000 mAh con fast charge da 40W al seguito. Verrà venduto in due configurazioni: una da 8+128 GB e una da 8+256 GB. Ci sarà il fingerprint sul frame laterale e il sistema di bordo sarà HarmonyOS 3.0. Si potrà acquistare in tante colorazioni:

Ice Crystal Blue;

Cherry Pink;

Mint Gren;

Frost Silver;

Primrose Gold;

Obsidian Black.

Al contrario, il P50 Pocket aveva Snapdragon 888 con 12 GB di memoria RAM al seguito. Come detto, questo flagship si trova su Amazon a 739,00€.

Il nuovo Pocket S sarà presentato fra poco in Cina; speriamo che possa arrivare presto in Italia, magari con un prezzo da mediogamma low-cost.

