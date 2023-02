Huawei P60 verrà presentato al MWC di Barcellona?

I nuovi flagship della serie Huawei P60 potrebbero venir presentati durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Come molti di voi sapranno, l’azienda cinese si sta preparando per lanciare le nuove iterazioni di punta dei suoi smartphone; unitamente a questi, annuncerà gli auricolari TWS FreeBuds Pro 2.

Huawei P60: cosa sappiamo dei dispositivi?

Oggi, grazie ad un rumor emerso sul sito cinese di microblogging Weibo, sembra che la compagnia cinese abbia completato il design dei telefoni della nuova serie premium P60. Troveremo anche dei modelli con retro in pelle posteriore e ci sarà un modulo fotografico aggiornato. Secondo un’altra indiscrezione poi, scopriamo che Huawei potrebbe annunciare le nuove soluzioni per il mercato internazionale già durante il MWC 2023 che si terrà fra pochissimi giorni.

Probabilmente i terminali di nuova generazione potrebbero disporre di fotocamere di altissima qualità, anche se mancherà ovviamente la cooperazione con Leica. Ci saranno tre ottiche, con una principale, un’ultrawide e un teleobiettivo al seguito. Secondo gli addetti del settore, questo sarà un cameraphone di alto profilo in grado di scuotere il mercato. Si tratta solo di rumors e indiscrezioni; vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”. Il debutto ufficiale non è stato annunciato e quanto letto finora sono solo leaks trapelati dal web.

