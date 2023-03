Huawei P60: la serie potrebbe venir svelata a brevissimo

Manca davvero poco al debutto della serie Huawei P60. Secondo quanto leggiamo, la compagnia intende svelarla al Mobile World Congress 2023, prima della fine della fiera.

Per chi non lo sapesse, ci troviamo agli ultimi giorni di MWC (Mobile World Congress) a Barcellona; questa è una grande fiera ricca di eventi, conferenze, lanci, feste e non solo, in cui i brand presentano i loro prodotti tech di ultima generazione. Abbiamo conosciuto prototipi affascinanti (OnePlus 11 5G Concept, Motorola Rizr Rollable), abbiamo visto nuovi flagship (Honor Magic 5 e 5 Pro) e adesso stiamo per assistere, secondo quanto si vocifera in rete, alla presentazione della nuova gamma premium di Huawei.

Huawei P60: cosa sappiamo?

Prima delle sanzioni statunitensi avvenute ai danni di Huawei, la compagnia era una delle principali protagoniste del panorama tech; era al vertice del settore ma in questi ultimi anni ha dovuto ridimensionare le sue aspettative, soprattutto nel campo della telefonia Mobile. Dal nuovo rapporto scopriamo però che la serie next-gen P60 è prossima al lancio.

La line-up P60 era una di quelle più interessanti del settore, che offriva specifiche top, fotocamere premium e hardware all’avanguardia. Anche il design era curassimo e in passato c’era il software di Leica a correlazione del tutto. Adesso, con i nuovi modelli troviamo la piattaforma proprietaria XMAGE di Huawei. Il P60 presenterà un sensore principale Sony IMX888 da 50 Mega abbinato ad un’ultrawide da 50 mpx di Sony (IMX858). La terza lente di bordo dovrebbe essere un Omnivision OV64B da 64 Mpx con zoom ottico 3,5X. Sotto la scocca invece, ci sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 sul modello standard, e lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto l’iterazione Pro. Il lancio è previsto per oggi, giovedì 2 marzo 2023.

