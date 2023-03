Huawei P60 e Mate X3 stanno arrivando: ecco la data di lancio

Esattamente come anticipato a inizio mese, la gamma Huawei P60 arriverà presto sul mercato. Giusto nella giornata odierna, infatti, la stessa società cinese ha rivelato la data di lancio degli smartphone Huawei P60 e Mate X3: ecco quando i nuovi dispositivi mobili top di gamma arriveranno in Cina, anticipando l’eventuale distribuzione in Occidente.

Quando arrivano Huawei P60 e Mate X3?

Come anticipato, a svelare la data di presentazione è stata la stessa Huawei su Weibo, il Twitter cinese. Il post ufficiale non include molti dettagli; anzi, in realtà si limita nello specifico all’anticipazione del debutto fissato al 23 marzo 2023, per la precisione alle 14:30 ore pechinesi (ovverosia alle 7:30 italiane). Possiamo comunque aspettarci altri teaser nel corso dei prossimi giorni per scoprire parte delle specifiche tecniche.

Quanti dispositivi mobili verranno lanciati? Stando alle ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Cina, Huawei potrebbe lanciare una gamma P60 composta da una versione vanilla e un modello Pro. Ad accompagnarli dovrebbe essere il nuovo smartphone pieghevole del brand, ovvero lo Huawei Mate X3.

Le specifiche tecniche di Huawei P60

Sempre grazie ai soliti tipster del settore abbiamo dunque accesso ad alcuni dettagli dello Huawei P60 Pro, il top di gamma per eccellenza della serie di ultima generazione. Il comparto fotocamera è il vero protagonista, con un sensore principale Sony IMX888 e un modulo IMX858 per l’ultrawide, oltre a un OmniVision OV64B da 64 MP con ingrandimento 3,5x. Sotto la scocca, invece, dovrebbe collocarsi un chipset della serie Qualcomm 8. Con ogni probabilità, si tratterà del SoC Snapdragon 8 Gen 2 senza modem 5G.

Per quanto concerne il modello base, i rumor (da prendere rigorosamente con le pinze) anticipano la dotazione di un sensore Sony IMX789 da 50 MP, un modulo Sony IMX858 ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX351 da 16 megapixel. Anche in questo caso, il cuore pulsante dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm.