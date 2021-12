Huawei: ecco quando arriveranno gli occhiali smart tipo Google Glass

Mentre OPPO Air Glass rappresenta la risposta dell’azienda cinese ai dispositivi aR, in queste ore apprendiamo che Huawei svelerà i nuovi occhiali smart durante un apposito evento atteso per il 23 dicembre. Dalle informazioni condivise in rete, gli occhiali smart del colosso cinese monteranno HarmonyOS – il sistema operativo proprietario antagonista ad Android e nato a seguito del ban USA voluto dall’ex presidente degli USA Donald Trump -, e saranno svelati assieme a Huawei P50 Pocket e a Huawei Watch D, rispettivamente il nuovo smartphone foldable simile al Galaxy Z Flip3 e il primo smartwatch dell’azienda con tracking della pressione sanguigna.

Gli occhiali smart di Huawei arriveranno il 23 dicembre

In un primo video introduttivo pubblicato sul profilo ufficiale Weibo di Huawei, scopriamo che gli occhiali smart supportano la sostituzione delle lenti (evidentemente in caso di danni dovuti alle cadute) e monteranno un sistema audio sulla stecca laterale. Inoltre, è piuttosto curioso notare come sulle stecche non ci sia alcun riferimento al brand della compagnia.

Purtroppo sono ancora piuttosto scarsi i dettagli sul device, ma speriamo di riuscire a scoprire qualche informazione in più nel corso dei prossimi giorni. Nonostante questo, è altamente probabile che gli smart glass saranno un prodotto pensato per il solo mercato cinese.