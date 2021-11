Huawei Nova 8i: lo smartphone che SEMBRA semplice (-15%)

Huawei Nova 8i è uno smartphone semplicissimo che nella quotidianità non può che stupirti. Di design e completo di tutto hai persino l'occasione di acquistarlo in promozione grazie al Black Friday 2021 su Amazon. Infatti lo fai diventare tuo con soli 299,00€ il che è pazzesco se consideri il ribasso del 15%.

Le spedizioni ovviamente sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano tant'è vero che non devi aspettare neanche una settimana per riceverlo. Tutto qui? No, perché è attivo il finanziamento a Tasso Zero con Cofidis.

Uno smartphone da amare: Huawei Nova 8i

Huawei Nova 8i ti stupisce fin dal primo utilizzo. Infatti non ti fa perdere neanche una funzione delle più avanzate con la sua scheda tecnica semplice ma di tutto rispetto. Prima di vedere queste cose tecniche, tuttavia, mi sembra essenziale farti sapere che è in colorazione Starry Black.

Il display è una vera bomba dal momento che è praticamente frameless e ti fa godere i 6,67 pollici di ampiezza come non mai. La parte visiva infatti è un punto forte di questo prodotto con tanto di curvatura 4D che in mano fa le magie.

Il processore Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria vola tra le tue mani. Il vero punto forte è però la quadrupla fotocamera adornata di Intelligenza Artificiale e sensore principale da 64 megapixel. Non potrai che amare le foto e i video.

Fine dei giochi? Mi dispiace dirtelo ma no perché ancora non ti ho parlato della batteria. Per fartela breve ti dico che in 38 minuti hai la ricarica completa, il resto scoprilo tu!

Acquista subito questo spettacolare Huawei Nova 8i su Amazon a soli 299,00€ per il Black Friday 2021. Ordinalo e pagalo comodamente a rate con Cofidis.