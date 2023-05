Huawei nova 11i UFFICIALE, già disponibile sullo store al prezzo di 279€

Il brand Huawei CBG annuncia l’uscita sul mercato del nuovo smartphone Huawei nova 11i, il membro più recente della famiglia nova.

Il dispositivo porta con sé il design delle fotocamere Star Ring visto sulle generazioni precedenti, che si ispira all’immagine di due stelle in orbita nello spazio. A bordo troviamo uno schermo con cornici ultra-sottili di 1 mm, con un rapporto schermo-corpo del 94,9%, ed uno spessore generale di soli 8,55 mm.

Oltretutto, con un peso di 193g, il telefono può essere trasportato ovunque in modo confortevole, sia in tasca e sia in una piccola borsa. Disponibili due varianti cromatiche: Mint Green e Starry Black, che richiamano i colori della natura.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Huawei nova 11i

Huawei nova 11i dispone di un caricabatterie SuperCharge Turbo da 40 W, che consente di raggiungere il 60% di carica in soli 30 minuti: bastano 10 minuti per garantire fino a 12 ore di chiamate, 6 ore di riproduzione video, 2 ore di gioco e 23 ore di riproduzione musicale locale. La capacità della batteria da 5000 mAh è ottimizzata per un uso quotidiano prolungato.

Grazie al suo ampio schermo da 6,8 pollici, con una frequenza di campionamento del tocco fino a 270 Hz, Huawei nova 11i offre un’esperienza di visione coinvolgente e fluida. Il dispositivo integra algoritmi avanzati e la soluzione audio Histen 8.1 per garantire un’ottima qualità audio. Inoltre, non mancano funzioni di regolazione della luce, modalità notturna, eBook e Eye Protect per una migliore fruibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera principale da 48 MP, con un’apertura di f/1,8 ed un sensore di 1/2 pollice, supporta la tecnologia di fusione pixel 4-in-1 per creare pixel più grandi di 1,6 μm ed è in grado di scattare foto in formato RAW. Il Super Night Shot 2.0 aumenta la luminosità e la fedeltà dei dettagli in scatti notturni ed in penombra. AI Snapshot adopera un algoritmo proprietario di Huawei per la rilevazione del movimento, che segue e regola la velocità dell’otturatore in tempo reale. La fotocamera frontale da 16 MP supporta la segmentazione dei ritratti ed i selfie retroilluminati, grazie ad AI Beauty 5.1 con algoritmi di abbellimento del viso e di levigamento della pelle.

Immagini

Huawei nova 11i dispone di una memoria interna da 128 GB e supporta la EMUI 13, che offre una schermata iniziale minimalista e personalizzabile. I widget consentono di accedere facilmente a varie funzionalità tramite il passaggio del dito sull’icona dell’app. Con il Privacy Center potrai monitorare il comportamento delle app ed il Security Center protegge lo smartphone dagli attacchi. La modalità Senior rende l’esperienza più inclusiva per gli anziani, offrendo regolazioni del display, rimozione delle app dannose e protezione dei dati.

Per tutti gli interessati, Huawei nova11i è disponibile nelle colorazioni menta e nero sullo store ufficiale al prezzo di 279,90 euro.