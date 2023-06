Huawei nova 11 Pro UFFICIALE: lo smartphone è già disponibile in Italia

Huawei ha ufficialmente presentato il suo ultimo smartphone di punta, Huawei nova 11 Pro, progettato per offrire ritratti straordinari con un design unico ed elegante.

Il telefono debutta con due innovative caratteristiche: la tecnologia XD Portrait e la funzionalità Huawei Multi-Vision. Vetro ultra resistente Kunlun Glass per garantire la massima affidabilità.

A bordo di Huawei nova 11 Pro troviamo il sistema operativo EMUI 13 ed una tecnologia ottimizzata per il gaming. Da segnalare anche la presenza del sistema di ricarica rapida SuperCharge Turbo.

Huawei nova 11 Pro: caratteristiche e prezzo

Lo smartphone Huawei nova 11 Pro è dotato di un ampio display da 6,78 pollici. Un telefono progettato per i giovani, disponibile nei colori Green e Black, che si distingue per un design unico grazie ad una cover posteriore in pelle vegana e loghi in rilievo. La pelle vegana è stata appositamente lavorata per adattarsi perfettamente alla cornice del dispositivo, offrendo una sensazione morbida al tocco, resistenza alle cadute ed un aspetto alla moda. Inoltre, Huawei nova 11 Pro supporta la tecnologia Display Turbo per prestazioni ottimizzate dello schermo ed un’esperienza visiva unica.

Il terminale porta con sé la modalità Ritratto con tecnologia XD Portrait, per catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa illuminazione. La doppia fotocamera frontale include un sensore selfie Ultra Portrait da 60 MP ed una fotocamera da 8 MP per ritratti ravvicinati. La lente posteriore Ultra Vision da 50 MP con sensore RYYB migliora le foto notturne, mentre la fotocamera macro-ultragrandangolare da 8 MP cattura scatti ancora più definiti. Huawei nova 11 Pro supporta la messa a fuoco laser ed il sensore di temperatura del colore a 10 canali.

Lo smartphone offre un’esperienza di intrattenimento avanzata con il suo Game Engine ottimizzato ed il sistema di raffreddamento al grafene. La batteria da 4500 mAh e la ricarica SuperCharge Turbo da 100 W garantiscono una lunga durata e tempi di ricarica velocissimi. EMUI 13 include numerose funzionalità smart come il collegamento con altri dispositivi Huawei e la condivisione dei contenuti. La privacy degli utenti è protetta grazie al Privacy Centre, mentre AppGallery fornisce un’ampia gamma di utili ed imperdibili applicazioni.

Da oggi, il nuovo Huawei nova 11 Pro è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 699,90 euro nelle colorazioni Green e Black: in occasione del lancio e fino al 9 luglio, gli acquirenti avranno la possibilità di ricevere gratuitamente i pratici auricolari wireless Huawei FreeBuds 5i del valore di 99,90 euro.