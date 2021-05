Sei in cerca di un tablet? Huawei MediaPad T5 è in offerta su Amazon a soli 119,90€. Il ribasso del 40% corrisponde a uno sconto effettivo di 80,00€ che rende l'acquisto un affare.

Huawei MediaPad T5: le specifiche di questo tablet

Semplice e con un design lineare, Huawei MediaPad T5 si presenta come un dispositivo di tutto rispetto. Nella sua colorazione nera acquista un tocco di eleganza in più che non lo fa passare inosservato.

Grazie al suo display con ampiezza da 10.1 pollici, la visione dei contenuti è ottimizzata sia per quello che può essere uno smart working che per il relax e lo streaming. Il pannello, in particolare, è un IPS con risoluzione 1080p Full HD.

Il processore montato, invece, è un Octa Core abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. Con queste caratteristiche ci si può aspettare un tablet dinamico e con prestazioni ottimizzate.

Degne di nota sono le fotocamere; sono presenti sia una lente frontale da 2 megapixel che una lente posteriore da 5 megapixel. Dunque si può partecipare sia a lezioni a distanza che a riunioni di lavoro senza problemi.

Altro punto a favore è la batteria che ha un valore di 5100mAh sufficienti ad affrontare una giornata tipica.

Da non sottovalutare, infine, la modalità Kids Corner dedicata ai più piccoli utilizzatori.

