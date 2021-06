Siete in cerca di un tablet performante, ma soprattutto economico? Huawei MediaPad T5 è in offerta su Amazon a soli 118,96 euro. Il ribasso del 40% corrisponde a uno sconto effettivo di 80,94 euro che rende l'acquisto un affare. Ovviamente le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei MediaPad T5: le caratteristiche principali

Huawei MediaPad T5, grazie al suo display con ampiezza da 10.1 pollici, garantisce una visione dei contenuti ben ottimizzata sia per quello che può essere lo smart working o la didattica a distanza, sia per il relax e lo streaming. Il pannello, in particolare, è un IPS con risoluzione 1080p Full HD e al di sotto di esso è montato un performante processore Octa Core abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

Degne di nota sono le fotocamere; sono presenti sia una lente frontale da 2 megapixel che una lente posteriore da 5 megapixel. Dunque si può partecipare sia a lezioni a distanza che a riunioni di lavoro senza problemi. Altro punto a favore è la batteria che ha una potenza di 5100mAh sufficienti ad affrontare una giornata tipica. Da non sottovalutare, infine, la modalità Kids Corner dedicata ai più piccoli utilizzatori e i due altoparlanti stereo potenziati dalla tecnologia Huawei Histen 5.0 che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza sorround 3D penetrante.

Potete acquistare Huawei MediaPad T5 su Amazon a soli 118,96 euro. Acquistatelo oggi e ricevetelo in 48 ore se siete abbonati a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet